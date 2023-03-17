DGS 2023 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ve sınav takvimi

DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Adaylar DGS sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yapabilecek. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavından alınan puan, yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır. Peki DGS 2023 ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimine göre DGS başvuru ve sınav tarihleri

DGS 2023 NE ZAMAN?



Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ÖSYM sınav takvimini güncelledi. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS 2023 sınav başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS sınavı ise 16.07.2023 tarihinde yapılacak. Başvuru işlemleri ÖSYM AİS üzerinden alınacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile birlikte, ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor.

DGS 2023 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



DGS'ye başvuru yapacak adaylar öncelikle sınav merkezi tercihi yapacak ve ardından sınav ücretini yatıracak. 2023 yılındaki güncel sınav ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile birlikte belli olacak.

Geçtiğimiz 2022 yılında DGS başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. Sınav ücreti ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılacak.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.