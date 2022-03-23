23 Mart 2022 Çarşamba 13:21 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:21

DGS başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı, sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı 2022 bu yıl Temmuz ayında gerçekleşecek. DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan sınav süresi 150 dakika olarak uygulanıyor. Peki DGS başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? DGS 2022 ne zaman? İşte 2022 DGS başvuru ve sınav tarihi

DGS başvuruları için tarih belli oldu. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için 2022 DGS takvimi açıklandı. İşte 2022 DGS sınav ve başvuru tarihleri

DGS BAŞVURULARI BU YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) Başvuru süreci Mayıs ayının 13-23 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

DGS'ye başvuruda bulunan adaylar sınav ücretlerini ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER kısmından kredi veya banka kartı ile ödeyebilecek.

DGS 2022 NE ZAMAN?

DGS 2022, bu yıl Temmuz ayının 3'ünde gerçekleşecek. Sonuçlar ise Ağustos'un 12'sinde açıklanacak.

DGS'de Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak.

Adaylar 150 dakika içerisinden bu soruları cevaplamaya çalışacak