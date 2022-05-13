DGS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM Aday İşlemleri DGS 2022 başvuru ekranı

DGS başvuruları başladı. Adaylar, 13-23 Mayıs tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ÖSYM Aday İşlemleri sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM Aday İşlemleri 2022 DGS başvuru ekranı.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuru kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre DGS başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Adaylar, DGS başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

ÖSYM ADAY IŞLEMLERI DGS BAŞVURU EKRANI

Normal başvuru süresi içerisinde DGS başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31.05.2022 geç başvuru gününde alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ KAÇ TL?

DGS başvuru ücreti 2022 yılı için 190 TL olarak belirlendi.

DGS 2022 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı Temmuz ayının 3'ünde gerçekleşecek.