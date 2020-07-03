İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8555
  • EURO
    7,7073
  • ALTIN
    391.453
  • BIST100
    116908
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • DGS ek başvuru günü geldi! 2020 DGS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM aday işlemleri)
Eğitim

DGS ek başvuru günü geldi! 2020 DGS başvurusu nasıl yapılır? (ÖSYM aday işlemleri)

İki yıllık önlisans mezunlarının dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek için katıldıkları DGS için ek başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. DGS'ye katılacak adaylar 195 liralık sınav ücretini yatırılmasının ardından başvurularını ÖSYM'nin ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilecek. Peki, 2020 DGS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri giriş DGS başvurusu yapma sayfası haberimizde...

03 Temmuz 2020 Cuma  09:56 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 09:56
ABONE OL

DGS başvuru tarihlerinde başvuru yapamayanlar için DGS ek başvuru dönemi başladı. ÖSYM aday işlemlerinden 17 Haziran'da sona eren başvurularda işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için ÖSYM tarafından DGS ek başvuruları alınacak. Peki 2020 DGS geç başvuruları ne zaman? DGS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM aday işlemleri DGS başvuru sayfası haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

DGS EK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılıyor. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olarak belirlendi.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS’ye başvuru yapacakların ÖSYM’nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi’ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf’ ve ‘geçerli eğitim bilgisi’ şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.