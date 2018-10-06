DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır 2018 DGS üniversite ek tercihler başladı mı

DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? 2018 DGS üniversite ek tercih tarihi ne zaman 2018 ÖSYM DGS tercih kılavuzu yayında mı? DGS ek tercih ne zaman ÖSYM DGS ek tercih tarihleri ve üniversite kayıt işlemleri ne zaman? DGS ek tercih işlemi ne zaman yapılacak? DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi? DGS 2018 ek tercihleri nasıl yapılacak? ÖSYM DGS ek tercih yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? DGS üniversite taban tavan puanları açıklandı mı? DGS nedir? DGS sınavına kimler katılır? 2018 DGS ek tercih işleminin ne zaman yapılacağı binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. 2018 DGS sonuçlarına göre; tercih yapan adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih işlemlerini yapmayan ya da yerleştirildiği halde yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar için gerek görüldüğü halde boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek. DGS tercih sonuçları, Lisans eğitimi almak isteyen ve buna yönelik tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler tarafından ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklama sonrası sorgulanmaya başlandı. İki yıllık eğitim alan bireylerin aldıkları eğitimi Lisansa tamamlamak istemesi dolayısıyla merakla beklenen DGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi gözler DGS ek tercihlerde. Ek tercih yerleştirmeleri DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. 2018 DGS ek tercih işlemleri ile ilgili merak edilenler star.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

DGS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS ek tercih sonuçlarını açıklayan ÖSYM'nin DGS ek tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı çok sayıda öğrencinin bir numaralı gündem maddesi oldu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS ek tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. DGS ek yerleştirme işlemi tarihleri kayıtların son günü olan 27 Eylül'den sonra belirlenecek. Konuya ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, sürecin Ekim ayının ilk haftasında ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirmeler heyecanla bekleniyor. 2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı.

Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak olan ek yerleştirme ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Dikey Geçiş Sınavı'nda ek tercih sürecine geçecek olan ÖSYM, tarih hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Ancak, ÖSYM'nin geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra 25 Ekim tarihinde ek yerleştirme sürecine başladığı düşünülürse, bu yıl tercih işlemlerinin 12 Ekim tarihinde başlayacağı söylenebilir.



DGS BOŞ KONTENJANLAR

DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı.



DİKEY GEÇİŞ SINAV (DGS) EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezİ yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?



Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.



Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.



Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.



Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.



Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...









EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?



DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYMtarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2018-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.



2018-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.



Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucunabağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS NEDİR? KİMLER KATILABİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlardan biri olan DGS hakkında araştırmalar devam ediyor. DGS'nin neden yapıldığını ve DGS'ye kimlerin katıldığını merak eden vatandaşlar internette DGS hakkında bilgi almak adına araştırma yapıyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.



Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.



DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.



Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.