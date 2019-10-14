DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme tercih sonucu sorgulama ekranı

4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. DGS ek yerleştirme tercih sonucu sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2019-DGS ek tercih işlemleri 7 Ekim'de sona erdi. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde sona eren DGS ek tercihleri için sonuçlar 26 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Şimdi ise tüm gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. DGS ek tercih sonuçları hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı. Öğrenci adayları sonuçlarını ÖSYM'nin sayfasından şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek tercih kayıtlarının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. DGS ek tercih kayıt tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.