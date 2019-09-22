DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu? DGS ek tercih 2019 kılavuzu yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarına olanak sağlayan DGS sonuçlarının açıklanmasının ardıandan gözler ek tercihlere çevrildi. Heangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler ek tercihleri büyük bir heyecanla bekliyorlar. DGS ek tercihler hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercihler hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.

DGS EK TERCİH 2019 KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

DGS EK YERLEŞTİRME NEDİR?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan işleme ek yerleştirme denir. Adaylar, 2019-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM’nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

2019-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.