DGS ek tercih ücreti, ek yerleştirme başvurularının başlamasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri kapsamında tercih yapacak olan adaylar, başvurularını yaptıktan sonra DGS ek tercih ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacaklardır. Peki 2023 DGS ek tercih ücreti nasıl yatırılır? DGS ek tercih ücreti ne kadar? İşte detaylar

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?



2023 DGS Ek yerleştirme için tercih ücreti 50,00 TL'dir.

DGS Ek Yerleştirme tercihleri 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek tercih işlemleri, 04.10.2023 tarihinde sona erecektir. DGS ek tercih ücreti ödemeleri ise Ekim'in 5'inde saat 23.59'da sona erecektir.

2023 DGS EK TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?



Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, DGS ek tercih ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 05.10.2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Banka/ATM'lerden DGS ek tercih ücreti yatırılmamalıdır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.