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DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? DGS ek tercih kayıt tarihleri belli oldu!

DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. DGS ek tercih kayıt tarihleri belli oldu. 2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek tercih ya da bir diğer ifade ile ek yerleştirme işleminin sonuçlarına yönelik bekleyiş sona erdi. 2019-DGS ek tercih işlemleri 7 Ekim'de sona ermişti. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler kayıtlara çevrildi. DGS ek yerleştirme kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyordu. DGS ek tercih kayıt tarihleri belli oldu. Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. DGS ek yerleştirme kayıtları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 
DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN? 
DGS ek tercih kayıt tarihleri belli oldu. 2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
 
 
 
 
Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
 
EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE
Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.
 

 
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
 
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
 
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
 
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

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