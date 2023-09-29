DGS ek yerleştirme kılavuzu 2023 yayınlandı! DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları

DGS ek yerleştirme kılavuzu 2023 ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek tercih işlemleri 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Dikey Geçiş Sınavı kapsamında Ek tercih işlemleri, DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları 2023-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer almaktadır. İşte DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları

DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2023 YAYINLANDI



DGS Ek Yerleştirme tercihleri 29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Ek tercih işleminde, 2023-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ



DGS ek yerleştirme kılavuzunda; DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları, Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları ve Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları yer almaktadır.