17 Ekim 2025 Cuma
Eğitim

DGS ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı

ÖSYM, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA17 Ekim 2025 Cuma 15:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7-13 Ekim'de tercihleri alınan 2025-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri, ilgili üniversite tarafından 22-30 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 22-23 Ekim'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

