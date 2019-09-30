DGS ek yerleştirme tercih dönemi yarın başlıyor

ÖSYM'nin internet sitesindeki bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapılacak.

Yarın başlayacak tercih işlemleri 7 Ekim'de sona erecek.