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Eğitim

DGS Ek Yerleştirme Tercihleri başladı! DGS ek tercih nasıl yapılır? 2023 DGS ek yerleştirme başvuru ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2023) ek tercihleri başladı. İlk tercih sürecinde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihleri ile yeniden şansını deneyecekler. DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Peki DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte 2023 DGS ek yerleştirme başvuru ekranı

29 Eylül 2023 Cuma 16:37 - Güncelleme:
DGS Ek Yerleştirme Tercihleri başladı! DGS ek tercih nasıl yapılır? 2023 DGS ek yerleştirme başvuru ekranı
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DGS Ek Yerleştirme Tercihleri başladı. İlk tercihlrde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih işlemlerini belirlelen tarihler arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Peki DGS ek tercih nasıl yapılır? İşte ÖSYM ais 2023 DGS ek yerleştirme başvuru ekranı

DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri başladı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2023 DGS EK YERLEŞTİRME BAŞVURU EKRANI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek tercih işlemleri, 04.10.2023 tarihinde sona erecektir.

Ek tercih işleminde, 2023-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ek tercih kılavuzunda;

Merkezi Ek Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları,

Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları ve

Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları yer almaktadır.

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