27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:35

DGS hukuk taban puanları 2019 DGS sınavına girecek öğrenciler tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca DGS hukuk taban tavan puanları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sınavına girecek adaylar 2019 DGS puanlarını merak ediyor. Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS puanı ile hukuk bölümüne geçiş yapmak isteyen öğrenciler için DGS hukuk taban puanları 2020 haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

2020 Yılında dikey giriş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2019 DGS Hukuk Fakültesi taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu puanlar 2019 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/BÖLÜM PUAN TÜRÜ KONT. YER. TABAN PUAN (EN DÜŞÜK- EN YÜKSEK)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 326,27809 338,95705

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Burslu) 324,94561 324,94561

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Hukuk Fakültesi (Burslu) 324,22763 324,22763

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Burslu) 323,17869 323,17869

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 320,57299 338,84026

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi 317,20445 323,58769

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 316,14647 320,11171

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 314,39276 333,54169

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Burslu) 313,67990 313,67990

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 311,84386 315,66146

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi 310,95961 346,61568

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (Burslu) 310,69291 310,69291

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Burslu) 309,97246 309,97246

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 309,78736 316,49436

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Hukuk Fakültesi 309,11083 323,18628

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Burslu) 308,42396 308,42396

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi (İÖ) 307,54169 309,65082

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Burslu) 307,21424 307,21424

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin, 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamaları adına açık öğretim ön lisans programları ile meslek yüksekokullarını bitirenlerin girebilemeleri için hazırladığı DGS sınavı 2020 yılında 9 Ağustos'ta yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan 120 soru yer sorulacak.



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