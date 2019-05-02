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DGS için ''sıkça sorulan sorular ve cevapları'' yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin 'sıkça sorulan sorular ve cevapları' yayımlandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için 2019-DGS'ye ilişkin 30 "sıkça sorulan soru ve cevabı" paylaşıldı.

Buna göre, 30 Haziran Pazar günü 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS başvuruları 8 Mayıs Çarşamba sona erecek.

Bir ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler ile son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler sınava başvurabilecek.

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin de 2019-DGS'ye başvurmaları gerekecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınava başvuru yapabilecek. Sistemde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya tanımlanan merkezlerden başvuruda bulunabilecek.

Adayların, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırması gerekecek. Sınav ücreti ödemesi 9 Mayıs Perşembe gününe kadar kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden kredi/banka kartı ile yapılabilecek.

Süresi içinde sınav başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 21 Mayıs Salı günü başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekecek.

Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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