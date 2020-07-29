DGS ile ebeliğe geçiş bölümleri hangileri? DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümler

29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:37 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:37

DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler DGS ile ebeliğe geçen bölümleri araştırmaya başladı. ÖSYM YKS kılavuzunda ebelik bölümlerinin taban puanları açıklandı. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olan sağlık bölümlerinden mezun olan öğrenciler 4 yıllık lisans programları üzerinden öğrenimini tamamlamak istiyor. 2 yıllık okulu 4 yıllığa tamamlamak isteyen binlerce sağlık mezunu öğrenci DGS hakkında araştırma yapıyor. Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS puanı ile ebeliğe geçiş yapmak isteyen sağlık mezunu öğrenciler için DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümler haberimizde yer alıyor. Peki DGS ile ebeliğe geçiş bölümleri hangileri? DGS ile ebeliğe geçişi olan bölümler hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

DGS İLE EBELİĞE GEÇİŞ BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

EBELİĞE GEÇİŞ YAPILABİLEN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Ana Çocuk Sağlığı

Ebelik

Hemşirelik

2020 YILI EBELİĞE GEÇİŞİ OLAN BÖLÜMLERİN ALAN KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2020 DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih ÖSYM tarafından net olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav tarihinden 10 gün önce açıklandığı görülüyor. Buna göre 2020 DGS sınav giriş yerlerinin 31 Temmuz Cuma günü açıklanabileceği öngörülüyor.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS ile optisyenlikten geçiş yapılabilen bölümler neler? Optisyenlik DGS geçiş bölümleri 2020