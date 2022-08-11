DGS hemşirelik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte açıklandı. Adaylar, mezun oldukları ön lisans programlarına göre alan koduna uygun 4 yıllık bölümleri seçebilecekler. Peki DGS ile hemşireliğe geçiş kaç puan? İşte DGS hemşirelik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları

DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ KAÇ PUAN?

Dikey Geçiş Sınavı puanına göre 2 yıllık eğitimini DGS ile hemşireliğe tamamlamak isteyen adaylar için DGS hemşirelik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları haberimizde yer alıyor.

DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2022 VE BAŞARI SIRALAMALARI

Önlisans veya meslek yüksek okullarından hangi 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabileceğinizi ÖSYM'nin yayımlamış olduğu aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/Y. OKUL BÖLÜM ADI PUAN TÜRÜ KONT/YER TABAN PUAN - SIRALAMA

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 337,56812 121

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 284,90682 7371

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 359,78500 15

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 335,44945 151

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 332,56966 212

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 326,08480 383

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15/15 317,74897 791

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 317,68368 795

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 317,14682 836

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 316,68192 865

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 313,61745 1102

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 313,47782 1114

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9/9 313,04332 1153

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 312,34570 1229

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 6/6 312,23891 1241

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 6/6 311,95927 1268

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 311,89712 1273

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 311,66980 1294

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5/5 310,96092 1359

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2/2 310,74147 1379

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 310,57138 1394

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 310,38251 1411

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 310,09332 1439

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 309,94270 1455

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 309,80935 1470

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 309,59646 1493

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 309,22912 1535

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 309,17375 1542

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 308,61654 1615

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7/7 308,51709 1628

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 308,29358 1657

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 308,16285 1674

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15/15 308,14429 1677

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 308,06039 1687

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 307,92837 1702

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 307,40505 1763

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 307,24459 1783

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 306,99583 1813

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 306,63676 1856

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12/12 306,34715 1896

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 306,22859 1916

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 305,68029 1991

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik(Burslu) SAY 2/2 305,42890 2024

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 304,81148 2104

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Ankara) SAY 12/12 304,76398 2111

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 304,32312 2174

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 304,31280 2175

UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 304,20992 2190

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13/13 304,03249 2215

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 303,76249 2254

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 303,76109 2255

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 303,16396 2359

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 302,57758 2463

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1/1 302,43819 2486

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 302,42852 2488

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 302,33480 2503

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 302,22462 2521

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5/5 302,02675 2554

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 301,96684 2564

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 18/18 301,96097 2565

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 301,92548 2570

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 301,78796 2594

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6/6 301,52962 2642

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5/5 301,09267 2736

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 8/8 301,03721 2748

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12/12 301,02907 2750

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 300,88449 2781

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 300,76092 2807

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15/15 300,48730 2866

ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 300,34675 2893

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 11/11 300,31286 2900

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12/12 300,16551 2929

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 300,01280 2959

SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 299,96532 2968

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1/1 299,85225 2990

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 299,37812 3083

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9/9 299,35667 3087

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 299,18221 3122

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8/8 299,16350 3125

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8/8 298,79242 3198

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 298,76242 3204

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 20/20 298,74422 3208

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 298,73363 3210

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12/12 298,56128 3244

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 298,54113 3248

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 298,46996 3262

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5/5 298,18493 3323

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 297,90229 3392

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13/13 297,74181 3435

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 297,73255 3437

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 297,69275 3448

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İÖ) SAY 5/5 297,67891 3452

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 297,66621 3455

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1/1 297,58806 3475

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6/6 297,54930 3484

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 297,40290 3521

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 4/4 297,33382 3537

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 297,25190 3556

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 297,21910 3563

UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 297,18321 3571

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 297,16266 3576

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15/15 297,12600 3584

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15/15 296,96019 3622

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15/15 296,67296 3688

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 296,46711 3735

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 296,44986 3739

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5/5 296,41791 3746

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 296,27478 3780

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 296,20867 3796

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15/15 296,12429 3817

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 296,04691 3835

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9/9 295,87093 3878

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12/12 295,82171 3890

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 295,74271 3909

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 295,51116 3965

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 295,50910 3965

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5/5 295,48396 3971

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 295,24696 4029

SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 295,22358 4034

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 295,11115 4061

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8/8 295,05214 4076

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 294,87113 4119

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 294,86784 4120

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 294,77848 4143

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 294,76567 4146

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10/10 294,68310 4168

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 294,66082 4173

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 294,30842 4264

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 294,29480 4268

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Hemşirelik SAY 11/11 294,24116 4282

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 6/6 294,20255 4292

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5/5 294,17035 4300

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8/8 293,97709 4350

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 293,93220 4361

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9/9 293,92906 4362

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14/14 293,85853 4380

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 293,85602 4381

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9/9 293,80422 4394

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 293,76882 4403

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 12/12 293,72582 4414

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2/2 293,06486 4570

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 292,84068 4641

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 292,61869 4711

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 1/1 292,50387 4747

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5/5 292,48827 4752

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1/1 292,33240 4801

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2/2 292,29762 4812

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8/8 291,81566 4969

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 291,68833 5009

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 291,43772 5089

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 3/3 291,03139 5219

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1/1 290,70268 5324

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1/1 290,49429 5394

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 3/3 290,26903 5471

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5/5 290,22739 5485

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 290,06013 5542

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1/1 289,49860 5732

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1/1 289,30624 5797

SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 289,10118 5866

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5/5 288,10823 6205

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik(%25 İndirimli) SAY 3/3 287,80580 6309

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 6/6 287,11836 6549

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1/1 286,69607 6708

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 286,46302 6796

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5/5 285,18739 7265

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4/4 284,99069 7338

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4/4 284,95483 7352

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4/4 284,74846 7434

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 284,20500 7666

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 3/3 283,91580 7793

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 283,50597 7967

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 281,77767 8714

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1/1 281,56227 8817

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 281,54013 8828

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5/5 281,35471 8913

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5/5 281,21018 8980

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1/1 281,06144 9049

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 2/2 280,66754 9231

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 1/1 280,51158 9304

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik(Ücretli) SAY 4/4 279,29181 9901

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 7/7 278,79375 10157

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 278,71630 10198

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 3/3 278,44873 10337

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 278,28783 10420

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 277,85363 10658

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3/3 277,53239 10827

UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 277,28413 10950

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4/4 277,16869 11008

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3/3 276,99427 11094

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 3/3 276,61194 11297

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3/3 276,39168 11413

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8/8 275,93563 11663

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4/4 273,26374 13352

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 4/4 273,02157 13502

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 1/1 272,13211 14105

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2/2 271,34629 14642

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Ücretli) SAY 2/2 269,28666 16107

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 1/1 269,01634 16300

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPILABİLEN ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI

ÇEVRE SAĞLIĞI

DENİZCİ SAĞLIĞI

EBELİK

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

NÜKLEER TIP TEKNİKLERİ

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON

PODOLOJİ

MEDİKAL BAKIM

TOPLUM SAĞLIĞI

EVDE HASTA BAKIMI

HASTA BAKIMI

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ

YAŞLI BAKIMI

YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI