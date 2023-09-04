İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7716
  • EURO
    28,9059
  • ALTIN
    1668.45
  • BIST100
    8141.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • DGS ile Tıbbi Laboratuvar Tekniklerinden hangi bölümlere geçilir? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri
Eğitim

DGS ile Tıbbi Laboratuvar Tekniklerinden hangi bölümlere geçilir? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu adaylar, DGS ile hangi lisans bölümlerine geçebileceklerini öğrenmek istiyor. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olanlar DGS ile benzer alandaki bölümlerde lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilirler. Peki DGS ile Tıbbi Laboratuvar Tekniklerinden hangi bölümlere geçilir? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri

4 Eylül 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
DGS ile Tıbbi Laboratuvar Tekniklerinden hangi bölümlere geçilir? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri
ABONE OL

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri, Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercih yapacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. DGS ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun adaylar geçiş yapılan bölümler ile öğrenimlerini 4 yıla tamamlayabilecekler. Peki DGS ile Tıbbi Laboratuvar Tekniklerinden hangi bölümlere geçilir? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri ile ilgili merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Dikey geçiş sınavı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunları hangi bölümlere geçiş yapabileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunlarının geçiş yapabileceği DGS bölümleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapılabilen lisans bölümleri:

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Genetik ve Biyoenformatik

Genetik ve Biyomühendislik

Biyomühendislik

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercihleri bu sene 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.