Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri, Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercih yapacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. DGS ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun adaylar geçiş yapılan bölümler ile öğrenimlerini 4 yıla tamamlayabilecekler. Peki DGS ile Tıbbi Laboratuvar Tekniklerinden hangi bölümlere geçilir? Tıbbi Laboratuvar Teknikleri DGS geçiş bölümleri ile ilgili merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Dikey geçiş sınavı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü mezunları hangi bölümlere geçiş yapabileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunlarının geçiş yapabileceği DGS bölümleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapılabilen lisans bölümleri:

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Genetik ve Biyoenformatik

Genetik ve Biyomühendislik

Biyomühendislik

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercihleri bu sene 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.