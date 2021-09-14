14 Eylül 2021 Salı 15:41 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 15:41

DGS yerleştirme puanları ve kontenjanlar belli oldu. İlahyat bölümünü okuyacak olan adaylar için DGS ilitam taban puanları da açıklandı. İlitam, İlahiyat ön lisans mezunlarına 2 yıllık ilave bir eğitimle lisans diplomasına sahip olma hakkını kazandıran bir lisans tamamlama programıdır. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, Eylül ayının 24'üne kadar yapılacaktır. İşte DGS ilitam taban puanları, 2021 DGS yerleştirme puanları ve kontenjanlar (En Küçük ve En Büyük Puanlar)

DGS İLİTAM TABAN PUANLARI 2021 İÇİN TIKLAYIN

Not: Açılan sayfada bilgisayarınızın klavyesinden CTRL+F tuşlarıyla direkt "İlahyat" kelimesini aratarak veya telefondan bakıyorsanız aratma fonksiyonuyla yine "İlahyat" kelimesiyle İlitam taban puanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

DGS YERLEŞTİRME PUANLARI VE KONTENJANLAR

İLİTAM NEDIR?

İlitam kelimesinin açılımı "İlahiyat Lisans Tamamlama" demektir. İlitam programlarının olduğu üniversitelere başvurmak için öncelikle ilahiyat bölümünün ön lisans bölümünden mezun olmuş olmak gerekir.

Sonrasında da programa başvurmak amacıyla ÖSYM kurumunun gerçekleştirdiği DGS yani dikey geçiş sınavına girip belirli bir puan almak gerekmektedir. İlitam programına kayıt yaptırmak bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Fakat bu puan her sene sınava giren öğrencilerin başarı durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Gerekli puan alınıp ön lisans ilahiyat bölümü bitirildikten sonra başvuru yapmak amacıyla ÖSYM kanallarına gidilir. İlitam lisans tamamlama programına başvuru tarihleri ise ÖSYM kurumunun gerçekleştirmiş olduğu DGS yani dikey geçiş sınavının takvimine göre belirlenmektedir. Programa başvuru tarihi bu sınavdan sonra sınav sonuçları açıklandıktan itibaren başlamaktadır.

Üniversitelerin ilahiyat bölümlerinden ön lisans yani iki senelik mezunlarına ek olarak lisans eğitimlerini tamamlayabilmek amacıyla yani dört seneliğe tamamlamak sebebiyle dolayısıyla da lisans diploması alma hakkını kazandıran lisans tamamlama programına ilitam denmektedir.

Bu lisans tamamlama programının amacı ise ilahiyat alanında ön lisans derecesine sahip olmuş kişilerin seviyelerini yani eğitimlerini yükseltmek ve lisans düzeyine çıkartmaktır.

İlitam lisans tamamlama programının süresi 4 yarı yıldan oluşur ve toplamda bu da iki sene gibi bir süredir. Özlük haklarını amaçlayan bu program ön lisans mezunlarının tercih yapabilmeleri için fırsat vermektedir.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül'de yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 17-22 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ELEKTRONİK KAYIT

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylara lisans eğitimlerinde başarılar diledi.