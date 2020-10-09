09 Ekim 2020 Cuma 18:06 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 18:06

DGS kayıt için gerekli belgeler neler? sorusunun yanıtı Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları doğrultusunda bir bölüme yerleşmeye hak kazanan öğrenciler tarafınfan merak ediliyor. Adaylar, kayıt işlemlerini 9-15 Ekim 2020 tarihlerinde yapabilecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda DGS üniversite kayıt işlemleri hakkında da bilgi verildi. İşte 2020 DGS ek yerleştirme kayıt için gerekli evraklar 2020

DGS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI BAŞLADI

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İki yıllık ön lisans programından mezun olan aday öğrenciler, DGS tercih sonuçları ile lisans düzeyinde okumaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci 9 Ekim'de başladı. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilgi verilirken DGS üniversite kayıt tarihleri de duyuruldu.

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, 2020 DGS üniversite kayıtları için şu not paylaşıldı;

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.



DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

* DGS yerleştirme sonuç belgesi

* Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

* Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

* Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

* Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ( Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir. )

E-DEVLET KAPISINDAN KAYIT OLAN ADAYLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİN İLK GÜNÜ GETİRMESİ GEREKEN BELGELER;

* DGS yerleştirme sonuç belgesi

* Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

* Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

* Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

* Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri (İlgili Dekanlığa verilecektir)

* Elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belge.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

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