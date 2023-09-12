DGS Mimarlık taban puanları 2023, DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin sayısal verilerle birlikte belli oldu. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih ihtimaline karşın DGS mimarlık taban puanları ve kontenjanlarını referans alacaklar. İşte DGS Mimarlık taban puanları 2023
Dikey Geçiş DGS hemşirelik taban puanları 2023, boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
2023 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023
PUAN TÜRÜ - KONTENJAN - YERLEŞEN - BOŞ KONTENJAN - EN KÜÇÜK PUAN - EN BÜYÜK PUAN
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 2 2 0 287,05386 287,70245
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 300,40659 302,66985
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 2 2 0 264,57649 293,95789
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(İÖ) EA 2 2 0 249,90339 252,29615
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 7 7 0 275,96597 299,41747
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 319,16890 324,70280
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 7 7 0 224,32768 271,43489
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 7 7 0 263,73311 271,62648
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 287,93929 291,29579
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 295,04911 295,69389
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 195,91814 217,90020
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 5 5 0 255,10679 265,58086
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 3 3 0 259,32679 265,04526
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 2 2 0 296,74657 302,48961
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) Mimarlık SAY 3 3 0 287,77411 290,44093
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 188,13880 199,07322
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık SAY 3 3 0 268,35699 273,57250
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 289,01943 297,27432
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 195,70591 219,45780
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 258,26223 277,26608
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 296,18675 300,52703
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı EA 3 3 0 234,39891 238,49924
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 304,94394 306,25167
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 2 2 0 282,60781 283,51608
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 287,27112 287,27112
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 205,88947 214,37197
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 2 0 299,83800 300,17943
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 1 1 0 290,63481 290,63481
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 1 1 0 299,76137 299,76137
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 277,03393 277,03393
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 2 2 0 253,18189 254,69108
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 1 0 326,32379 326,32379
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 2 2 0 282,79291 283,32965
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 280,93610 284,22793
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 1 0 298,26249 298,26249
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 1 1 0 286,78942 286,78942
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 2 2 0 284,56118 286,64550
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 292,69496 308,52414
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 305,82525 311,53943
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği SAY 3 3 0 290,14534 291,74683
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 2 2 0 284,38836 312,26714
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 6 6 0 190,40355 198,84346
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 288,57045 298,77102
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 302,11055 303,03822
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 269,80738 290,52015
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 309,84404 321,94770
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 7 7 0 205,44154 228,38989
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 264,42472 285,69110
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı EA 2 2 0 220,78265 240,97258
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik EA 1 1 0 197,72318 197,72318
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon SÖZ 5 0 5 -- --
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı EA 3 3 0 214,00592 222,14948
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 4 4 0 274,09662 280,27419
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 304,53662 321,72488
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 204,74809 260,13954
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 304,66499 323,31950
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 318,33260 320,52582
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 271,57491 282,18127
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 290,26355 293,38355
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 7 4 3 177,88488 225,04573
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 3 3 0 295,58477 311,00321
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 293,70871 294,07261
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 260,67296 283,44207
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 296,75757 303,09531
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 2 2 0 276,11936 280,40584
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 305,88115 308,09750
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 3 0 281,01533 282,43935
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 2 2 0 296,73921 300,33492
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 2 2 0 282,13912 286,11261
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 276,17912 276,17912
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım SAY 7 7 0 236,89145 269,19033
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık SAY 7 7 0 276,60352 282,65890
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 311,43722 318,11525
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı EA 7 7 0 229,76535 252,37895
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 305,08440 315,01731
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım SAY 4 4 0 257,17440 270,96992
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 312,42429 322,02745
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 3 3 0 277,63958 297,12488
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 3 3 0 296,03586 301,45877
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 3 3 0 259,40904 292,96102
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 311,19682 315,25041
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 264,67235 286,71222
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 2 2 0 272,97606 275,01190
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 281,58508 287,29570
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 3 3 0 269,32746 275,19699
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 285,89969 296,45469
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 195,80003 213,78367
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 6 6 0 254,38779 275,52536
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 5 5 0 281,82082 302,26064
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 1 1 0 283,06468 283,06468
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 1 1 0 327,74788 327,74788
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 1 1 0 350,74057 350,74057
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 1 1 0 340,86726 340,86726
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 1 1 0 236,74965 236,74965
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 1 1 0 289,57162 289,57162
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 1 1 0 284,58087 284,58087
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 2 2 0 286,36242 295,55055
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 318,04603 322,84466
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 330,40553 342,38727
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 2 2 0 280,26963 295,08238
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 3 0 297,08392 312,69136
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 3 3 0 313,17610 321,97364
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 3 3 0 289,93075 300,07450
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 220,34327 229,52596
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 279,88948 286,11564
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) SAY 3 3 0 303,54631 307,76002
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 289,41281 304,09877
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 2 2 0 285,95515 287,08961
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 2 2 0 300,96948 301,41518
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 293,85386 301,75956
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) SAY 2 2 0 262,60202 274,49466
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 1 1 0 237,64273 237,64273
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 2 2 0 300,77553 314,96234
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 3 3 0 260,88821 265,89280
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 5 0 294,94981 310,71695
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği SAY 5 5 0 276,89745 289,88103
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 2 2 0 271,10736 303,28917
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 3 3 0 285,27651 289,52181
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 2 2 0 289,85833 296,03652
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği SAY 2 2 0 255,92290 263,54691
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 292,01816 308,93172
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 4 4 0 277,04317 285,70665
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 299,52633 303,66026
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 257,59756 269,80656
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 305,59971 330,30450
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 1 1 0 271,43805 271,43805
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 2 2 0 306,45426 314,45334
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 1 1 0 294,45553 294,45553
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 284,64576 284,64576
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 5 5 0 193,34169 202,57977
dgs mimarlık taban puanları listesi için tıklayın
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/TERCIH/minmax11092023.pdf
Listeden Mimarlık bölümlerinin taban puanlarını bulabilmek için açılan sayfada "Ctrl+F" tuşlarına barasak arama yapabilirsiniz.