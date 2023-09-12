DGS Mimarlık taban puanları 2023, DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin sayısal verilerle birlikte belli oldu. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih ihtimaline karşın DGS mimarlık taban puanları ve kontenjanlarını referans alacaklar. İşte DGS Mimarlık taban puanları 2023

Dikey Geçiş DGS hemşirelik taban puanları 2023, boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları tablosuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2023 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR



DGS MİMARLIK TABAN PUANLARI 2023



PUAN TÜRÜ - KONTENJAN - YERLEŞEN - BOŞ KONTENJAN - EN KÜÇÜK PUAN - EN BÜYÜK PUAN

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 2 2 0 287,05386 287,70245

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 300,40659 302,66985

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 2 2 0 264,57649 293,95789

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

(İÖ) EA 2 2 0 249,90339 252,29615

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 7 7 0 275,96597 299,41747

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 319,16890 324,70280

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 7 7 0 224,32768 271,43489

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 7 7 0 263,73311 271,62648

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 287,93929 291,29579

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 295,04911 295,69389

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 195,91814 217,90020

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 5 5 0 255,10679 265,58086

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 3 3 0 259,32679 265,04526

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 2 2 0 296,74657 302,48961

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) Mimarlık SAY 3 3 0 287,77411 290,44093

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 188,13880 199,07322

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık SAY 3 3 0 268,35699 273,57250

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 289,01943 297,27432

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 195,70591 219,45780

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 258,26223 277,26608

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 296,18675 300,52703

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı EA 3 3 0 234,39891 238,49924

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 304,94394 306,25167

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 2 2 0 282,60781 283,51608

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 287,27112 287,27112

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 205,88947 214,37197

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 2 2 0 299,83800 300,17943

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 1 1 0 290,63481 290,63481

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 1 1 0 299,76137 299,76137

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 277,03393 277,03393

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 2 2 0 253,18189 254,69108

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 1 0 326,32379 326,32379

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 2 2 0 282,79291 283,32965

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 280,93610 284,22793

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 1 1 0 298,26249 298,26249

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 1 1 0 286,78942 286,78942

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 2 2 0 284,56118 286,64550

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 292,69496 308,52414

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 305,82525 311,53943

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik

Mühendisliği SAY 3 3 0 290,14534 291,74683

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 2 2 0 284,38836 312,26714

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 6 6 0 190,40355 198,84346

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 288,57045 298,77102

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 302,11055 303,03822

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 269,80738 290,52015

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 309,84404 321,94770

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 7 7 0 205,44154 228,38989

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 264,42472 285,69110

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı EA 2 2 0 220,78265 240,97258

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik EA 1 1 0 197,72318 197,72318

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sinema ve Televizyon SÖZ 5 0 5 -- --

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı EA 3 3 0 214,00592 222,14948

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 4 4 0 274,09662 280,27419

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 304,53662 321,72488

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 204,74809 260,13954

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 304,66499 323,31950

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 318,33260 320,52582

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 271,57491 282,18127

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 290,26355 293,38355

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 7 4 3 177,88488 225,04573

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 3 3 0 295,58477 311,00321

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 293,70871 294,07261

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 260,67296 283,44207

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 296,75757 303,09531

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 2 2 0 276,11936 280,40584

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 305,88115 308,09750

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 3 0 281,01533 282,43935

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 2 2 0 296,73921 300,33492

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 2 2 0 282,13912 286,11261

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 276,17912 276,17912

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım SAY 7 7 0 236,89145 269,19033

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık SAY 7 7 0 276,60352 282,65890

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 311,43722 318,11525

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı EA 7 7 0 229,76535 252,37895

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 305,08440 315,01731

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım SAY 4 4 0 257,17440 270,96992

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 312,42429 322,02745

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 3 3 0 277,63958 297,12488

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 3 3 0 296,03586 301,45877

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 3 3 0 259,40904 292,96102

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 311,19682 315,25041

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 264,67235 286,71222

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 2 2 0 272,97606 275,01190

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 281,58508 287,29570

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 3 3 0 269,32746 275,19699

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 285,89969 296,45469

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 195,80003 213,78367

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 6 6 0 254,38779 275,52536

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 5 5 0 281,82082 302,26064

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 1 1 0 283,06468 283,06468

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 1 1 0 327,74788 327,74788

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 1 1 0 350,74057 350,74057

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 1 1 0 340,86726 340,86726

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 1 1 0 236,74965 236,74965

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 1 1 0 289,57162 289,57162

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 1 1 0 284,58087 284,58087

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 2 2 0 286,36242 295,55055

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 318,04603 322,84466

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 330,40553 342,38727

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 2 2 0 280,26963 295,08238

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 3 3 0 297,08392 312,69136

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 3 3 0 313,17610 321,97364

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 3 3 0 289,93075 300,07450

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 4 4 0 220,34327 229,52596

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 279,88948 286,11564

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce) SAY 3 3 0 303,54631 307,76002

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 289,41281 304,09877

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 2 2 0 285,95515 287,08961

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 2 2 0 300,96948 301,41518

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 3 3 0 293,85386 301,75956

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

(İngilizce) SAY 2 2 0 262,60202 274,49466

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 1 1 0 237,64273 237,64273

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık (İngilizce) SAY 2 2 0 300,77553 314,96234

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 3 3 0 260,88821 265,89280

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 5 5 0 294,94981 310,71695

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik

Mühendisliği SAY 5 5 0 276,89745 289,88103

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği SAY 2 2 0 271,10736 303,28917

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 3 3 0 285,27651 289,52181

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 2 2 0 289,85833 296,03652

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği SAY 2 2 0 255,92290 263,54691

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 3 3 0 292,01816 308,93172

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık SAY 4 4 0 277,04317 285,70665

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Mimarlık SAY 2 2 0 299,52633 303,66026

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama SAY 4 4 0 257,59756 269,80656

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 3 3 0 305,59971 330,30450

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği SAY 1 1 0 271,43805 271,43805

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 2 2 0 306,45426 314,45334

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 1 1 0 294,45553 294,45553

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 1 1 0 284,64576 284,64576

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı SAY 5 5 0 193,34169 202,57977

dgs mimarlık taban puanları listesi için tıklayın

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/TERCIH/minmax11092023.pdf

Listeden Mimarlık bölümlerinin taban puanlarını bulabilmek için açılan sayfada "Ctrl+F" tuşlarına barasak arama yapabilirsiniz.