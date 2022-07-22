DGS sınavına katılan Biyokimya mezunu öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün taban puanlarını araştırmaya koyuldu. Adaylar, Dikey Geçiş Sınavı'ndan aldıkları puana göre tercihlerini belirleyecekler. Peki DGS ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne geçiş kaç puan? İşte DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları

Dikey Geçiş Sınavı'na giren Biyokimya ön lisans mezunu adaylar, Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin taban puanlarını öğrenmek istiyor. DGS ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne geçmek isteyen ön lisans mezunları, DGS'den alacakları puana göre hangi okulu tercih edebileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Dikey Geçiş DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralamaları ve taban puanlar 2022

MOLEKÜLER BIYOLOJI VE GENETIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 504,60 1088 97,8

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 12 479,18 3831 97,1

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 75 449,68 12090 94,8

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60 433,46 20033 94,8

İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60 420,71 27971 92,9

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 418,30 29592 95,5

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 9 415,61 31473 94,3

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 28 413,25 33132 94,7

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 406,16 38521 91,0

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 396,27 46681 92,8

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60 395,98 46931 91,3

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 391,84 50340 90,3

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 5 387,24 54286 95,1

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 20 380,89 60099 93,0

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80 380,80 60177 91,5

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5 380,58 60385 96,6

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 11 372,26 68410 92,2

İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 372,01 68681 91,2

Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 70 370,92 69706 91,2

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 6 366,91 73737 92,4

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 9 365,02 75680 89,3

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 6 357,86 83082 93,5

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 8 355,58 85632 92,0

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 18 348,58 93580 92,6

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 8 348,08 94151 94,3

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50 344,55 98380 90,0

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 26 337,13 107332 93,7

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 8 337,08 107396 91,9

İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 334,78 110286 90,5

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 5 331,21 114855 86,8

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60 325,87 122169 88,5

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 2 324,85 123562 87,2

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 8 323,87 124959 88,4

Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60 318,24 133155 89,4

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 317,68 134012 89,0

Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 314,12 139471 87,0

İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 310,01 146175 88,1

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 7 305,70 153410 93,8

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 296,80 169528 87,2

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) SAY 5 294,40 174229 83,4

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 293,51 176018 85,2

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 28 291,98 179076 91,0

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 288,04 187095 89,2

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) SAY 2 286,48 190457 90,1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 34 283,75 196601 90,5

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 271,84 225204 84,8

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 20 262,74 250382 91,5

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 260,30 257840 85,1

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 35 254,56 276336 89,7

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 3 251,56 286555 87,5

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 249,12 295371 85,0

İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50 246,62 304522 85,0

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 34 245,59 308346 84,3

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) SAY 5 244,65 311924 87,6

Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 240,52 328450 80,9

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 5 240,38 329031 90,6

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 239,67 332045 81,4

Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 235,85 348077 84,1

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 6 235,80 348309 79,7

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 235,60 349159 81,5

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 234,04 355503 79,2

İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 233,84 356311 81,1

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 231,56 364976 80,9

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42 229,94 369946 81,7

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 229,90 370060 80,2

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 42 229,34 371639 83,6

İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30 228,50 373770 84,3

Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 228,45 373898 78,9

Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 226,19 378463 67,4

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 225,45 379570 78,4

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 224,21 381125 77,4

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 20 223,65 381734 84,7

Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30 223,58 381823 79,1

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 64 222,80 382493 80,7

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 42 222,57 382698 78,0

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 222,52 382738 75,8

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20 221,19 383646 74,2

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 214,89 386299 75,0

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 213,69 386692 77,2

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 213,53 386743 76,9

Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 212,67 387005 78,5

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 210,33 387764 74,2

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 209,66 387977 70,9

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 51 209,15 388172 83,9

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 25 207,23 388856 79,1

Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 206,61 389043 73,5

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 42 206,02 389200 87,9

Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40 205,48 389336 75,6

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) SAY 25 205,17 389417 77,8

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20 200,20 390079 75,2

Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) SAY 3 — — —

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 34 — — —

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 13 — — —

Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 3 — — —

İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 4 — — —

Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20 — — —