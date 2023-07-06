DGS sınav yerleri, 16 Temmuz tarihinde uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı'na katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler. Peki DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2023? İşte detaylar

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Başvuruları 29 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında alınan DGS sınav yerleri henüz yayınlanmadı.

Adaylar DGS sınav yerlerini gösteren belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde DGS sınav yerleri, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?



16 Temmuz'da uygulanacak olan DGS sınava 10 gün kalması dolayısıyşa sınav giriş belgelerinin gün içinde yayımlanması bekleniyor.

DGS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanacak.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce DGS sınav yerlerini gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

DGS sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.