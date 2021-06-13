13 Haziran 2021 Pazar 12:41 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 12:41

DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu sınava girecek olan adayların gündeminde yer alıyor. Üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı DGS sınavı Temmuz ayının 11'inde yapılacak. Adaylar DGS sınav giriş belgesini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, alabilecekler. Peki DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2021?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanacak. Sınava katılacak adaylar sonuçların açıklanması ile DGS'den aldıkları puanlar ile lisans programlarına geçiş yapmayı hedefliyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan test uygulanacak.

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Temmuz'un 11'inde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin Temmuz başında yayımlanması bekleniyor.

Adaylar DGS sınav giriş belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı 11.07.2021 tarihinde düzenlenecek. Sayısal ve sözel bölümden oluşan sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için sınav süresi 150 dakika olarak belirlendi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulamalar üzerinden sorgulayabilecek. Henüz ÖSYM, DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir takvim paylaşmadı. Sınav sonuç ekranında Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları, Ön lisans başarı puanı 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.