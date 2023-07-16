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Eğitim

DGS sınavı saat kaçta bitiyor? DGS sınavı kaç dakika, kaç saat? DGS sınav saati 2023

DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde (bugün) gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan adaylar çıkış saatini öğrenebilmek için DGS sınav saatini gözden geçiriyor. Dikey Geçiş Sınavı (2023 DGS) saat 10.15'te başlayacak olup, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki DGS sınavı saat kaçta bitiyor? DGS sınavı kaç dakika, kaç saat? İşte DGS sınav saati 2023

16 Temmuz 2023 Pazar 09:48 - Güncelleme:
DGS sınavı saat kaçta bitiyor? DGS sınavı kaç dakika, kaç saat? DGS sınav saati 2023
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DGS sınav süresi ile ilgili ayrıntılar, oturuma katılacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. 2 yıllık üniversite mezunlarrının eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak. Peki DGS sınavı kaç dakika, kaç saat sürecek? 2023 DGS sınavı saat kaçta bitiyor? İşte DGS sınav bitiş saati ile ilgili detaylar...

DGS SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SAAT?

16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat 10.15'te başlayacak olup, adaylara 100 soru için 135 dakika (2 saat 25 dakika) süre verilecek.

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 DGS sınavı saat 12.40'ta sona erecek.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Adaylar, 2023 DGS sınav süresi ve kurallara ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-DGS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

Adaylar, Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile birlikte, ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar sınavdan elde ettikleri puanlarla 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabiliyor.

Adaylar DGS sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yapabilecek.

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Girilen sınavda alınan DGS puanı yalnızca o yıl için geçerlidir. Ertesi yıl tekrar tercihte bulunmak isteyen öğrenci yeniden sınava girmek zorundadır.

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