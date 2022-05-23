DGS son başvuru tarihi, henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar tarafından merak ediliyor. DGS sınav başvurusu, ÖSYM'nin Aday İşlemleri menüsünden yapılacak. Temmuz ayının 3'ünde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'nın 2022 yılı için başvuru ücreti 190 TL olarak belirlendi. Peki DGS son başvuru tarihi 2022 ne zaman? ÖSYM giriş DGS sınav başvurusu

DGS SON BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?

DGS 2022 için son başvuru tarihi bugün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek olan DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 23 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleşecek.

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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.



DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre 2022 DGS başvuru ücreti 190,00 TL olarak yatırılacak.

DGS başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. DGS başvuru ücreti yatırılan bankalar kılavuz içerisinde açıklandı.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS sınavı 03.07.2022 tarihinde yapılacak .

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.