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Eğitim

DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş DGS sonuç sorgulama sayfası

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, Ağustos'un 9'unda yapılan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2020 -DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. DGS sonuçları açıklanan adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından puanlarını öğrenebilirler. İşte, 2020 ÖSYM giriş DGS sonuç sorgulama sayfası...

07 Eylül 2020 Pazartesi  13:46 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:46
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Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları açıklandı. Sınava girean adaylar Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. 2 yıllık ön lisans mezunlarının öğrenimini 4 yıla tamamlamak için girdikleri DGS sınav sonuçları ÖSYM giriş DGS sonuç sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor.

ÖSYM tarafından yapılan DGS 2020 sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada sonuçların adayların erişimine açıldığını aktardı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçlara, 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilir.

ÖSYM GİRİŞ İLE DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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