DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuç tarihi

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ön Lisans mezunlarının Lisans öğrenimine geçiş yapmak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar DGS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuç tarihi

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Dikey Geçiş Sınavı (2023 DGS) sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar DGS sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yapabilecekler.

DGS SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adayın DGS sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2023-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.