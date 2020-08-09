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Eğitim

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? DGS soruları kolay mıydı?

DGS sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Ön lisans mezunu adaylar öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak için sınavda ter döktüler. Adaylar sınav bittikten sonra DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandığı zaman bir karşılaştırma yapabilecekler. Sınava giren adaylar DGS soruları kolay mıydı? yorumları merak ediyor. Peki DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

09 Ağustos 2020 Pazar  12:51 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 12:51
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DGS sınav heyecanı sona erdi. Bugün 10.15'te başlayan DGS sınavın sonucu ise ÖSYM'nin takvimine göre Eylül'ün 9'unda açıklanacak. Adaylar sınav bitiminde DGS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya koyuldu. Öte yandan DGS sorularının kolay olup olmadığına ilişkin Twitter'da adaylar sınavla ilgili yorumlarda bulundu. Peki DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? DGS soruları kolay mıydı? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları...

2020 DGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih bulunmuyor. Ancak önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

DGS SORULARI KOLAY MIYDI?

DGS sınavına giren adaylar Twitter'da DGS sorularına dair yorumlarda bulundu. Adaylar, Türkçe paragraf sorularının mantığa dayalı ve zor olduğunu belirtti. Bazı adaylar ise DGS sorularının çok kolay olduğunu, sadece matematik sorularını yapamadıklarını yazdı.

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

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