25 Eylül 2020 Cuma 15:17 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 15:17

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Büyük bir heyecanla tercihlerini yapmak için bekleyen adaylar, DGS tercih kılavuzu 2020 ile uygun olan ve istedikleri bölüme geçebilecekler.

DGS TERCİH KILAVUZU 2020 YAYIMLANDI MI?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri 25 Eylül'den itibaren başladı. Öğrenciler 'aday işlemleri sistemi' 2020 tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Taban puanları ve DGS başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler.

2020 DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri ÖSYM'nin yayınladığı Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur.

Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) için tercih dönemi başladı. 2020-DGS tercih işlemleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek.

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN