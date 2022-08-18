DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercih kılavuzu, sınav sonucunu öğrenen adaylar tarafından merak ediliyor. DGS tercihleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında DGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler doğrultusunda yapılacak. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanacak. DGS tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin Ağustos'un son haftası veya Eylül ayının ilk haftası alınması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

DGS İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI VE TABAN PUANLAR İÇİN TIKLAYIN



ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2022-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.