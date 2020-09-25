DGS tercih kodları 2020! DGS 4 yıllık bölümlerin tercih kodları ve taban puanları

25 Eylül 2020 Cuma 15:58 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 15:58

DGS tercih kodları 2020 ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih sürecinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Büyük bir heyecanla tercihlerini yapmak için bekleyen adaylar, DGS tercih kılavuzu ile 4 yıllık bölümlerin tercih kodları ve taban puanlarını tercih listesine ekleyerek istedikleri bölüme geçebilecekler. İşte DGS tercih kodları 2020 ve tercih süreci hakkında merak edilen detaylar.

DGS TERCİH KODLARI 2020

Dikey Geçiş Sınavı tercihi yapmak isteyen adaylar ÖSYM” Aday İşlemleri Sistemi” (AİS) üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleriyle tercih işlemini gerçekleştirecek.

Öğrenciler 'aday işlemleri sistemi' DGS tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS tercih kodları 2020 taban puanları ve başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler.

2020 DGS TERCİH KODLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamalarından yapılıyor.

2020-DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri ÖSYM'nin yayınladığı Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur.

Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) için tercih dönemi başladı. 2020-DGS tercih işlemleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden 25 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek.