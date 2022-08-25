DGS tercihleri başladı. ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayımladı. Dikey Geçiş Sınavı Tercih işlemleri, kılavuzda yer alan kural ve kontenjanlar doğrultusunda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Peki DGS tercihi nasıl yapılır? İşte Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih kılavuzu, kontenjanlar ve geçiş yapılabilecek bölümler

DGS tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme işlemlerinde, DGS tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-DGS tercihleri ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU 2022

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, DGS tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr Aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. DGS tercihleri, Eylül ayının 1'inde sona erecek.

DGS KONTENJANLARI 2022

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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