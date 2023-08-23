DGS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2023

2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının 4 yıllık lisans programları üzerinden öğrenimini tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı için tercih süreci başlıyor. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak DGS tercih kılavuzu 2023 aracılığıyla yapabilecekler. Peki DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini bu hafta başlatacak.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda tercihlerin yine aynı tarihler arasında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS tercihlerinin doğru olarak yapılabilmesi için ÖSYM 2023 DGS tercih kılavuzunun dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Yerleştirme işleminde, 2023-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, ÖSYM tarafından yayınlanmış olup, tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZU 2023



DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri tercih sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, mezun olduğunuz ön lisans programı, hangi alan lisans koduna denk geliyorsa onu tercihlerinizde bulundurmalısınız. Uyuşmayan lisans kodunu tercih ederseniz, tercihiniz geçersiz sayılacaktır.

Adayların 30 tercih hakkı bulunmakta olup, istek ve ilgi sıralarına göre tercihlerini yapabilirler. Ancak, burada bilinmelidir ki, puanı diğerinden yüksek olan aday öncelikli yerleşecektir.