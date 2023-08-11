DGS tercihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Puanların belli olmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak. Adaylar tercih işlemlerini, Taban puanlar ve kontenjanların yer aldığı 2023 DGS tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecekler. Peki 2023 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları açıklandı. Şimdi gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi.

2023 DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?



2023 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2023-DGS Tercih Kılavuzu ve Tablolar, yerleştirme işlemleri öncesinde yayımlanacak.

ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları yine 11 Ağustos'ta açıklanmış, tercihler ise Ağustos'un 24'ünde başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav puanlarını öğrendikten sonra, DGS tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için DGS tercih kılavuzunun dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS kılavuzu ile belli olacak.

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2022 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

2022 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN