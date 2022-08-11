Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları ve DGS kılavuzu 2022 ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih hazırlıkları başladı. Sınava ilk defa katılan adaylar, DGS'de kaç tercih hakkı olduğunu merak ediyor. Peki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS'de kaç tercih hakkı var? İşte detaylar

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte DGS tercih kılavuzu da yayımlandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı.2022 DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. İşte DGS tercih süreciyle ilgili merak edilenler...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin Eylül ayının ilk haftası alınması bekleniyor.

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce DGS kılavuzunda yer alan Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır

DGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

TERCİHLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda "2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz.