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Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı ve yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 29 Ağustos-5 Eylül'de alınan 2023-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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