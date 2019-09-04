DGS yerleştirme sonuçları tıkla öğren: DGS 2019 sonuçları açıklandı!
DGS 2019 sonuçları açıklandı. DGS yerleştirme sonuçları tıkla öğren sayfası tüm öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandıç Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. DGS yerleştirme işlemleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Dikey Geçiş Sınavına giren öğrenciler 2 yıllık önlisans programlarını 4 yıllık lisans programına tamamlamak istiyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS için tercih işlemleri de geçtiğimiz günlerde sona ermişti ve heyecanla yerleştirme sonuçları bekleniyordu. 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylardan lisans programlarına yerleşenler kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. DGS yerleştirme işlemlerine dair merak edilenleri sizler için derledik..
DGS 2019 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ
Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 2019-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2019-2020 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
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