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Eğitim

DGS'ye kaç kişi girdi 2023? DGS'ye kaç kişi başvurdu?

DGS sınavı 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası tercih işlemleri için başarı sıralamalarını gözeten adaylar DGS'ye kaç kişinin katıldığını araştırıyor. Ön lisans eğitimlerini Lisans'a tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'na bu yıl 400 binin üzerinde başvuru yapıldı. Tercih yapacak olan adaylar başarı sıralaması açısından DGS'ye kaç kişi girdiğini sorguluyor. Peki DGS'ye kaç kişi girdi 2023? İşte DGS'ye başvuran kişi sayısı...

16 Temmuz 2023 Pazar 12:31 - Güncelleme:
DGS'ye kaç kişi girdi 2023? DGS'ye kaç kişi başvurdu?
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DGS'ye kaç kişi girdiği konusu, sınavın bitmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 2023 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Adaylar, tercih yaparken taban puanlar ve başarı sıralamasını göz önünde bulunduracak. Bu kapsamda DGS'ye giren kişi sayısı, sıralamalar açısından belirleyici etken olacak. Buna göre DGS'ye kaç kişi başvurdu 2023? DGS'ye kaç kişi girdi? İşte detaylar...

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar DGS sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yapabilecekler. Bu noktada DGS'ye kaç kişi girdiği önemli rol oynayacak.

Dikey Geçiş Sınavına (2023-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sınava dair sayısal veriler ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav öncesi yaptığı açıklamada; Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını bildirdi.

Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda 2023 DGS'ye yaklaşık 450 bin kadar adayın katılmış olduğu tahmin ediliyor.

2023 DGS sınavına dair sayılsal verilerin ağustos ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl DGS'ye 250 bin kişi katılmıştı

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