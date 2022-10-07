DHBT başvuru kılavuzu 2022 yayımlandı! ÖSYM ais DHBT başvuru yapma ekranı

DHBT başvuru kılavuzu 2022 ÖSYM tarafından yayımlandı. DHBT başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri menüsünden işlemlerini yapabilecekler. KPSS DHBT başvuruları Ekim ayının 7 - 17 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM ais DHBT başvuru yapma ekranına ve DHBT başvuru kılavuzuna haberimizden erişebilirsiniz. DHBT başvuru yap!

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ÖSYM AIS DHBT BAŞVURU YAP!

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları bireysel olarak internet aracılığıyla ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya başvuru merkezi aracılığıyla yapılmaktadır.

DHBT başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

2022 DHBT başvuru tarihleri ÖSYM Sınav Takvimine göre 07.10.2022 - 17.10.2022 ve geç başvuru günü ise 25.10.2022 'dir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS DHBT başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, DHBT başvuru kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirler.

DHBT BAŞVURU KILAVUZU 2022

DHBT'ye katılacak adayların kendi öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılması da zorunludur.

KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT KPSS başvuru ücreti 115 TL olarak açıklandı. 27.11.2022 Pazar günü yapılacak KPSS DHBT sınavı için başvurular Ekim'in 17'sine kadar devam edecek.

DHBT'YE KİMLER GİREBİLİR?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine kimlerin girebileceği aşağıda listelenmiştir.

İmam hatip lisesi mezunu olan adaylar DHBT'ye girebilmektedir. Son sınıfta olan ve sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar da sınava girebilmektedir. (Açık öğretimden imam hatip lisesi mezunu öğrenciler de girebilmektedir.)

İlahiyat Ön Lisans mezunu olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine girebilmektedir.

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölüm mezunu olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek olan adaylar DHBT'ye girebilmektedir.