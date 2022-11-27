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Eğitim

DHBT kaç dakika sürüyor? KPSS DHBT sınavı saat kaçta bitiyor?

ÖSYM tarafından uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara toplamda 40 soru için 60 dakika süre verildi. Peki DHBT kaç dakika sürüyor? KPSS DHBT sınavı saat kaçta bitiyor? İşte DHBT sınav süresi

27 Kasım 2022 Pazar 10:47 - Güncelleme:
DHBT kaç dakika sürüyor? KPSS DHBT sınavı saat kaçta bitiyor?
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DHBT kaç dakika sürüyor? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımlarında geçerli olan KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, sınav süresi ile ilgili detayları araştırıyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavına katılan adayların yakınları sınavın ne zaman biteceğini merak ediyor. Adaylara toplam 40 soru sorulacak. Buna göre KPSS DHBT sınavı saat kaçta bitiyor? İşte sınav bitiş saati

DHBT KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çalışmak isteyen adayların katıldığı sınav bugün saat 10:15'te başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavı 27 Kasım 2022 Pazar günü uygulanıyor.

Adaylara 60 dakika süre verildi. Adaylara, DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru sorulacak.

KPSS DHBT SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

DHBT saat 10.15'te başlayıp, sınav 11.15'te bitecek.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

27 Kasım 2022 tarihinde yapılan KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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