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Eğitim

DHBT ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM sınav takvimi KPSS DHBT sınav sonuç tarihi

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. DHBT sınav sonuçlarından elde edilen puan, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak. Buna göre DHBT ne zaman açıklanacak 2022? İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS DHBT sınav sonuç tarihi

7 Aralık 2022 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
DHBT ne zaman açıklanacak 2022? ÖSYM sınav takvimi KPSS DHBT sınav sonuç tarihi
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DHBT sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. 2022 DHBT sonuç tarihi, ÖSYM sınav takviminde belirtildi. DHBT puanlarının hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları kullanılacak. Peki DHBT ne zaman açıklanacak 2022? İşte KPSS DHBT sınav sonuç tarihi

DHBT NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

27.11.2022 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

DHBT sınav sonuçları 16 Aralık tarihinde ilan edilecek. Adaylar, DHBT sonuçlarına ÖSYM AİS ekranından ulaşabilecek.

Adaylar DHBT sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 16.12.2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DHBT Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. DHBT Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

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