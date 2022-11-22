DHBT ne zaman? KPSS 2022 DHBT sınav giriş belgesi sorgulama

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sınava giriş belgesi erişime açıldı. Başvuruları Ekim'in 7-17 tarihleri arasında yapılan sınava katılacak olan adaylar, DHBT Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebileceklerdir. Peki DHBT ne zaman? İşte sınav tarihi ve KPSS 2022 DHBT sınav giriş belgesi alma ekranı

DHBT NE ZAMAN 2022?

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27.11.2022 tarihinde uygulanacaktır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 17 Kasım 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

KPSS 2022 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA



Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. 2022-KPSS DHBT sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavda adaylara 40 soru için 60 dakika süre verilecek.

DHBT SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Her düzey sınav mevcut. Lise son sınıf okuyan öğrenciler, önlisans ve lisans adayları kendi düzeyinde sınava girebilir. 2 yıl geçerli DHBT sınav puanı sebebiyle Lise, Önlisans ve Lisans adayları da bu süreçte sınava girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.