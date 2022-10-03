DHBT ne zaman? KPSS DHBT başvuru ücreti 2022 ne kadar?

DHBT ne zaman? sorusu, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvurularının başlayacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte DHBT'ye de katılmak zorundadır. Peki DHBT başvuru ücreti 2022 ne kadar? İşte ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre DHBT başvuru ücreti

KPSS 2022 DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022- ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular Ekim ayının 7-17 tarihleri arasında yapılacak.

DHBT BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

KPSS 'ye katılacak olan adaylar; Genel Yetenek - Genel Kültür oturumunda her bir oturum için 115 TL, Alan bilgisi sınavında 80 TL, ÖABT oturumları için 115 TL ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için 115 TL sınav ödemesi yapacak.

DHBT sınav ücreti, başvurunun hemen ardından ÖSYM Ödeme sayfası üzerinden online olarak yaptırılabilir.

DHBT NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavı, 27.11.2022 tarihinde uygulanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS DHBT sınavına katılmak durumundadır.

DHBT'YE GİRMEK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DHBT sınavına girmek için KPSS'den 60 ve üzeri puan almak gerekmektedir.