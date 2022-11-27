DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022 DHBT sınav sonuç tarihi

ÖSYM tarafından uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımlarında geçerli olan KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, sınav sonuç tarihini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde DHBT sonuç tarihi açıklandı. Buna göre DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavı 27 Kasım 2022 Pazar günü uygulandı. DHBT saat 10.15'te başlayıp, sınav 11.15'te sona erdi.

DHBT-1 ve DHBT-2 kapsamında toplam 40 soru soru için adaylara 60 dakika süre verildi.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS DHBT sınavının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre; KPSS DHBT sınavı sonuçları 16.12.2022 tarihinde açıklanacak.

DHBT sınavında adayların puanları 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.