DHBT/KPSS başvuruları nasıl yapılacak 2018 DHBT başvuru şartları nelerdir ais.osym.gov.tr

KPSS DHBT başvuruları bugün itibariyle başladı. 2018 DHBT sınav başvuruları nasıl yapılacak? 2018 DHBT başvuru şartları nelerdir? 2018 DHBT son başvuru günü ne zaman? DHBT başvuru için gerekli belgeler neler? Sınav merkezleri hangi şehirde olacak? DHBT sınav konuları neler? DHBT sınav soruları nasıl olacak? soruların yanıtları haberimizde. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), bu alandan sınava girecek olan adayların araştırdığı konu oldu. DHBT sınavı ne zaman sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, internet üzerinden yanıt aradı. ÖSYM'nin yurt genelinde gerçekleştireceği sınavda, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer bulmak isteyen öğrenciler DHBT'ye katılım sağlayacak. DHBT sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar, DHBT sınavı ne zaman yapılacak başvuruların nasıl yapılacağını sorusuna yanıt arıyor. Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. DHBT başvuruları ve sınav tarihi ile ilgili ayrıntılar star.com.tr'de. İşte 2018 KPSS DHBT başvuru işlemi ve detayları...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarında kullanılan Yeterlilik sınavı kaldırılınca yerine din hizmetleri alan bilgisi testi DHBT getirildi. Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) katılabilmek için adayların önce KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Başvuru ekranına yansıtılan MEB e-okul ile YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. MEB e-okul ile YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. MEB e-okul ve YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul öğrencileri/mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan YU numarası) adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilerek bu adayların bina/salon atamaları yapılmaz ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.

Başvurusunu tamamlayan tüm adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) başvuru bilgilerini mutlaka kontrol etmeli, başvurusunun tamamlandığını teyit ederek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin yazıcıdan bir dökümünü edinmelidir.



Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2018 DHBT SINAVI NE ZAMAN?



2018 yılında gerçekleştirilecek olan DHBT sınavı 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları ise 9-17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ücreti 60 lira olacak.

DHBT başvuru kılavuzu indirmek için tıklayınız

DHBT başvuru işlemleri için tıklayınız





DHBT sınavları iki bölümden oluşacak ve adaylar 40 soru cevaplayacak. Bu sınav için verilen süre ise 60 dakika olacak.

DHBT BAŞVURULARI AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK



Diyanet İşleri’nde görev almak isteyen lise ve dengi okullardan ya da yükseköğretim kurumlarından mezun olan vatandaşaların girmek zorunda oldukları KPSS Ortaöğretim /Önlisans DHBT sınavı başvuruları başladı. Eylül’de başlayan sınava başvurular ÖSYM’nin Aday İşlemleri(AİS) üzerinden yapılacak. Aralık tarihinde gerçekleştilecek olan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar; ÖSYM resmi internet sayfasına (AİS) giriş yaptıktan sonra, sayfada bulunan "Başvurular" bağlantısına tıkladıktan sonra karşılarına çıkan ekranda bulunan başvuru listesinden KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) bağlantısına tıklayacaklar. Başvuru işlemine başlamak için ÖSYM sistemine giriş şifresine sahip olmak gerekiyor. Şifresi olanlar işleme devam edebilirler, şifreleri olmayanlar ise en yakın görevli ÖSYM okuluna giderek yeni şifre almaaları gerekiyor. ÖSYM Şifresiyle giriş yaptıktan sonra ekrana gelen; Kimlik, adres-iletişim, sınava ilişkin bilgiler, oturum seçimi, sağlım durumu/engel, önizleme ve onay adımları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvurunun tamamlanması için sınav ücretininde ilgili bankalara yatırılması gerekiyor.



İNTERNET BAŞVURULARI SAAT 23.59’DA SONA ERER



İnternet üzerinden başvuru yapacak olan adayların başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.



DİKKAT: Başvurunun yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.



GEREKLİ BELGELER



Sınav başvurusunu merkez bürolardan yapacak olan adayların yanlarında bulunması gereken belgeler şöyle; ÖSYM'nin osym.gov.tr internet adresinden temin edilecek aday başvuru formu, nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli olan pasaport, engelli adaylar sağlık raporu, ÖSYM Aday işlemleri sistemine (AİS)ilk kez kayıt olacak adaylar ile eğitim bilgilerinde eksik ya da değişiklik molan adaylar diploma ya da öğrenim durumunu gösterir resmi belgelerin onaylı belgeleri başvuru sırasında yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



SINAV ÜCRETİ BANKAYA YATACAK



DHBT başvurularının geçerli olması için sınav ücretinin ilgili bankalara yatmış olması gerekiyor. KPSS DHBT başvuru sınav ücreti kılavuzda yer alıyor. Başvuru yapacak adaylar sınav ücretini tüm Akbank şubelerine, Türk Ekonomi Bankası şubelerine, Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine, Halkbank şubelerine, Ziraat Bankası üzerinden ise sadece internet bankacılığından ve mobil bankacılıktan yatırabilirler. Ziraat Bankası hariç yazılan tüm bankaların internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık uygulamasını kullanarak ödemeye yapabilirsiniz. Sınav ücreti başvuru yapmadan önce ya da sonra yatırabilirsiniz.



GENEL YETENEK SINAVINA KATILMAK ZORUNLUDUR



DHBT sınavına girecek olan adaylar, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmaları zorunludur. Bu yüzden adayların en az sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir. Yatırılacak sınav ücretinin DHBT oturumuna ait olan miktarı, Eylül - Ekim tarihleri arasında yapılacak DHBT başvurularında ödenecektir.







DHBT SINAV MERKEZLERİ NERESİ OLACAK?



Sınav merkezleri listesi aşağıda yer almaktadır. ÖABT’ye katılacak adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir.



010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON



DHBT HAKKINDA



DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.



DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.



Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.



DHBT KONULARI NELER OLACAK?



Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.



Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı





İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:



a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid ve Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet



DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975- 389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.