21 Ocak 2021 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:17

DHBT'ye girmek için KPSS'den kaç puan almak gerekir? sorusunun yanıtı din hizmetlerinde görev almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yeterlilik Sınavı yerine ÖSYM’ye yaptırılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2 yılda bir yapıldığı için, bu sınava mezun olanlar ile başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabilir. Peki DHBT için KPSS baraj puanı kaç? İşte DHBT'ye girmek isteyenler için KPSS'den kaç puan almak gerektiği hakkında detaylar...

DHBT'YE GİRMEK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DHBT sınavına girmek için KPSS'den 60 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

DHBT İÇİN KPSS ŞART MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenler ilk olarak KPSS ve DHBT Sınavlarına girmek zorundadırlar. Henüz devlet memuru olmayıp, devlet kurumlarından birisi olan DİYANET'te İmam, Müezzin veya Kur'ân Kursu öğreticisi olmak isteyenler de KPSS ile birlikte DHBT'ye de girmek zorundadır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısa adıyla KPSS, istisnai atamalar hariç, devlette memur olmak için gerekli bir sınavdır. Hangi kurum olursa olsun, devlet memuru olarak çalışmak isteyenler KPSS’ye girmek durumundadır.

Kurumlar kendi kriterleri yanında alacakları personelden güncel KPSS puanı da talep etmektedirler. Bu puan kurumdan kuruma değişmektedir. Adayların, alabilecekleri en yüksek puanı almaları fayda sağlayacaktır.

KPSS DHBT 2021 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Normal şartlarda 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacaktı. Geçtiğimiz yıl yapılması beklenen fakat Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, bu yıl ÖSYM tarafından açıklanan 2021 sınav takvimine göre 11 Nisan'da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yeterlilik Sınavı yerine ÖSYM’ye yaptırılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına kimler katılabilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin KPSS Lisans – Ortaöğretim yada Önlisans kısmının Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.