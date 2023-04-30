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Eğitim

DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? 2023 DİB-MBSTS sınav süresi kaç dakika?

DİB-MBSTS sınavı bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na katılacak olan adaylar, DİB-MBSTS sınavı kaç dakika sürüyor? DİB-MBSTS sınavı kaçta bitiyor?' sorularına cevap arıyor. Sınav, saat 14.45'te başlayacak. Peki DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? 2023 DİB-MBSTS sınav süresi

30 Nisan 2023 Pazar 11:44 - Güncelleme:
DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? 2023 DİB-MBSTS sınav süresi kaç dakika?
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DİB-MBSTS sınav saatleri, 30 Nisan 2023 tarihinde yapılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına katılacak olan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Adaylara çoktan seçmeli 60 soru için 90 dakika süre verilecek. Buna göre DİB-MBSTS sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor? 2023 DİB-MBSTS sınavı kaç saat sürüyor? İşte DİB-MBSTS sınav süresi hakkında detaylar

DİB-MBSTS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, KAÇTA BİTİYOR?

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS) saat 14.45'te başlayacak, 16.15'te bitecek.

2023 DİB-MBSTS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

2023-DİB-MBSTS sınavı 90 dakika sürecek. Bu süre içerisinde adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Toplam 50 bin 788 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 7 bin 11 görevli yer alacak, 146 bina ve bin 741 salonda düzenlenecek.

Adayların belirlenen saatten önce sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

DİB-MBSTS Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

DİB-MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günleri açık olacağı bildirildi.

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