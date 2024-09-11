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Eğitim

Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara fırsat

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2024-Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) sonucuna göre lisans programına yerleşen ancak mazereti nedeniyle kayıt yaptıramayan ön lisans öğrencilerine 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt imkanı tanıdı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 12:33 - Güncelleme:
Dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayanlara fırsat
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YÖK'ün internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

"2024-DGS yerleştirme sonuçlarında belirtilen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve benzerlerini başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2024-DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilmelerine, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine Yükseköğretim Genel Kurulunun 22 Ağustos 2024 tarihli toplantısında karar verilmiştir."

  • dikey geçiş kayıtları
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