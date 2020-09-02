Diploma nosu almış genel lise öğrencileri ne demek? 'MEB AÖL sisteme giriş yapamıyorum'

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:21 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 16:21

Diploma nosu almış genel lise öğrencileri ne demek? sorusu, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Sınavları başarıyla tamamlayan AÖL öğrencileri, diplomalarının ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Bazı öğrenciler siteden 'Diploma nosu almış genel lise öğrencileri durumunda olan öğrencilerin sisteme giriş yetkileri yoktur.' uyarısı alarak 'MEB AÖL sisteme giriş yapamıyorum' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Diploma nosu almış genel lise öğrencileri ne demek? İşte konu hakkında açıklama ve MEB'in Açık Öğretim Lisesi diploma açıklaması...

'DİPLOMA NOSU ALMIŞ GENEL LİSE ÖĞRENCİLERİ' NE DEMEK?

'Diploma nosu almış genel lise öğrencileri durumunda olan öğrencilerin sisteme giriş yetkileri yoktur.' ibaresindeki 'diploma nosu almış genel lise öğrencileri', Sınavlar sonrasında mezun olmuş ve diploması basım aşamasına gelmiş öğrenciyi ifade eder. Bu durumdaki öğrenciler de bilgi değişikliği yapılamayacağı için sisteme geçici bir süre girişleri kısıtlanmiş olabilir. Diplomaların işlemi tamamlandıktan sonra sistem tekrar açılır ve mezunlar diplomalarının sistemden nereye gönderildiğini öğrenebilirler. Sisteme girememek bir sorun teşkil etmez.

MEB'DEN AÇIK LİSE DİPLOMA AÇIKLAMASI

AÖL diploma teslimi için mezun öğrencilere duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, AÖL Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ya da MEBİM 444 0 632 numaralı danışma hattı aracılığıyla bilgilerini güncellemelerini talep etmişti. Bu işlemleri tamamlayan öğrenciler, kendilerine en yakın Koordinatör Halk Eğitimi Merkezinden diplomalarını teslim alabilecek.

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AÖL KAYITLARI VE AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME 2020

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Detaylar şöyle;

KAYITLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.

İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.

2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.)